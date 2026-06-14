ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بيروت صباح الأحد "لم يكن ينبغي أن يحدث"، مشيرًا إلى أنه جاء في وقت حساس تقترب فيه الجهود الدبلوماسية من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها، إلا أن الهجوم الذي ردّت عليه كان "محدودًا للغاية ولم يسفر عن قتلى أو إصابات"، معتبرًا أن التصعيد الحالي قد يعرقل مسار المفاوضات الجارية.

وأضاف أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من اتفاق من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد.

كما طالب بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة داخل لبنان، داعيًا في الوقت ذاته حزب الله إلى الامتناع عن شن أي هجمات ضد إسرائيل، مؤكداً أن الفرصة لا تزال قائمة لبدء مرحلة جديدة من السلام في المنطقة.