قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور
رئيس أركان جيش الاحتلال: لبنان مركز الثقل الرئيسي ومستعدون لأي تطورات
حالته صعبة ويحتاج للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد مرزبان | خاص
لا يشرفنا تشجيعكم.. جماهير المغرب تهاجم تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
وزير التموين: القابضة للصوامع والتخزين تركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي
محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يفتتحان مشروعات تطوير بمعهد الأورام
الهجمات الإسرائيلية على بيروت تُعرقل إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران
رئيس برلمان إيران: لا حديث عن مسار دبلوماسي مع عدم التزام واشنطن بتعهداتها
الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بسبب رش الجليفوسات واستهداف الجيش في الجنوب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"
بالأسماء.. تعيين 11 شيخًا جديدًا للطرق الصوفية في مصر
ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار في تعاملات مساء اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: 3 شهداء و15 جريحاً في هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت

الهجوم على الضاحية الجنوبية
الهجوم على الضاحية الجنوبية
فرناس حفظي

أفادت لبنان باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وثائق توثق الهجوم الذي وقع في الضاحية الجنوبية  لبيروت، والذي استهدف مقرًا لحزب الله.

وجاء في  البيان: "كان المقر الذي تعرض للهجوم يُستخدم من قبل عناصر الحزب للترويج لمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية  الجنوبية في بيروت.

كما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إصابات في الهجوم الذي استهدف مبنى مكوناً من 5 طوابق في الضاحية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الهجوم جاء رداً على ما وصفاه بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف أراضيها".

وجاءت الغارة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجارات في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقطت المسيّرات في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، بينما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن مواقع السقوط كانت في مناطق عسكرية.

لبنان الضاحية الجنوبية بيروت الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

بوعدي

تعرّف على حكاية النجم المغربي أيوب بوعدي صاحب الـ18 عامًا الذي خطف الأنظار في مواجهة البرازيل

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

أرشيفية

تونس تبدأ في تطبيق الضريبة على الثروة بنسبة 0.5 و1%

أرشيفي

حزب الله يتصدى لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس بصاروخ أرض جو

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد