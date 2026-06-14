إسرائيل: اكتشاف شبكة أنفاق واسعة أسفل مرتفعات بوفورت جنوب لبنان

كشفت تقارير إسرائيلية عن العثور على شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض في منطقة مرتفعات بوفورت جنوب لبنان، وذلك خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ووفقاً لمصادر عسكرية إسرائيلية، جاء قرار السيطرة على المرتفعات بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود بنية تحتية عسكرية محصنة تحت الأرض، تضم مواقع إطلاق نار ومواقع مضادة للدروع ومنشآت تشغيلية أخرى.

وأضافت المصادر أن قوات الهندسة ووحدات متخصصة قامت بعمليات مسح للمنطقة عقب السيطرة عليها، حيث تم اكتشاف شبكة أنفاق متفرعة تمتد لمسافات طويلة داخل الجبل، وتضم مرافق مختلفة تشمل غرف إقامة ومراكز قيادة ومستودعات ومرافق خدمية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، احتوت الأنفاق على مواقع مخصصة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه مناطق حدودية شمال إسرائيل، إضافة إلى بنية تحتية تقنية ولوجستية تحت الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن الموقع استخدم أيضاً لإطلاق صواريخ وقذائف وطائرات مسيّرة خلال فترات سابقة، معتبرة أن السيطرة عليه أزالت تهديداً أمنياً كان موجهاً نحو البلدات القريبة من الحدود.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عمليات فحص وتقييم شبكة الأنفاق لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن آلية التعامل مع هذه المنشآت لم يُحسم بعد.