ناريك يعلن عن تجربة درامية جديدة ويوجه رسالة إلى لبنان

أعلن الفنان اللبناني ناريك استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل جديد، مشيرًا إلى أن العمل يمثل تجربة مختلفة في مسيرته الفنية، ومن المقرر أن يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن التحضيرات الخاصة بالمسلسل استغرقت فترة من الوقت، لافتًا إلى أنه يترقب عرض العمل للتعرف على آراء الجمهور، خاصة أنه يقدم من خلاله شخصية تختلف عن الأدوار التي جسدها في أعماله السابقة.

وأضاف أنه يواصل خلال الفترة الحالية التحضير للشخصية ودراسة تفاصيلها، في إطار الاستعداد لبدء التصوير، مؤكدًا اهتمامه بتقديم أداء يتناسب مع طبيعة الدور وأحداث العمل.

وعن الأوضاع في لبنان، أعرب ناريك عن أمله في تحسن الظروف خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الفن في تناول قضايا المجتمع والتعبير عن مختلف التجارب الإنسانية، مؤكدًا قدرة الشعب اللبناني على الصمود رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن من أبرز الأعمال التي شارك فيها: في مثل هذا اليوم وبطن وظهر وناطحة سحاب وومن بعدي الطوفان.

