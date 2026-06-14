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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تحذر 29 بلدة في جنوب لبنان من غارات وشيكة

إسرائيل تحذر 29 بلدة في جنوب لبنان من غارات وشيكة
إسرائيل تحذر 29 بلدة في جنوب لبنان من غارات وشيكة
أ ش أ

 حذر الجيش الإسرائيلي سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان من الإخلاء الفوري، تحسبا لغارات وشيكة تستهدف حزب الله، مشيرا في الوقت ذاته إلى استهداف مسيرتين موقعا عسكريا في منطقة الشمال.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، "تم توجيه تعليمات لسكان 16 منطقة بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بينما طلب من سكان 13 بلدة أخرى بالتوجه شمال نهر الزهراني".

وفي بيان آخر للجيش الإسرائيلي، ذكر أن طائرتين مسيرتين يشتبه بانتمائهما لحزب الله ضربتا منطقة عسكرية في شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، قبل قليل.

وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان غارات غارات وشيكة تستهدف حزب الله استهداف مسيرتين موقعا عسكريا في منطقة الشمال

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