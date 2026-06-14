وزير المالية الإسرائيلي يهدد: هدم 10 مبانٍ في الضاحية مقابل كل طلقة من لبنان

تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان، بعدما دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اعتماد سياسة رد قاسية ضد أي هجمات تنطلق من الأراضي اللبنانية، في ظل التوتر المتواصل على الحدود الشمالية.

وقال سموتريتش إنه "يمنع السماح لحزب الله باستغلال الوضع للإضرار بالشمال"، مضيفاً: "الطريقة الوحيدة هي أنه مقابل كل إطلاق نار باتجاه أراضينا، يجب أن تسقط عشرة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، ابتداءً من هذه الليلة".

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتبادل الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار.

وفي تطور ميداني لافت، دوت صفارات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد "اشتباه في تسلل طائرات مسيرة" انطلقت من الأراضي اللبنانية، ما دفع إلى رفع حالة التأهب على طول الحدود الشمالية.

وأوضحت الجبهة الداخلية أنها فعلت أنظمة الإنذار في عدد من البلدات المحاذية للحدود كإجراء احترازي تحسباً لاختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين تمكنتا من اختراق الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، مؤكداً عدم تسجيل إصابات بشرية جراء الحادث.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المسيّرات التي أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قرب منطقة رأس الناقورة الحدودية، في مؤشر جديد على استمرار التوتر الأمني واحتمالات اتساع رقعة التصعيد على الجبهة الشمالية.