لبنان: مقتل شخص وإصابة أربعة في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

كما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إصابات في الهجوم الذي استهدف مبنى مكوناً من 5 طوابق في الضاحية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الهجوم جاء رداً على ما وصفاه بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف أراضيها".

وجاءت الغارة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجارات في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقطت المسيّرات في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، بينما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن مواقع السقوط كانت في مناطق عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية مرتبطة بالوضع في لبنان والمفاوضات الجارية بشأن ملفات إقليمية أخرى.



