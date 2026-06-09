خبير: استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت شكل خطا أحمر دفع إيران إلى الانخراط في القتال

قال زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، إنّ الموقف الحالي بالغ الحساسية، مشيراً إلى أن إيران ربطت قضية لبنان بملفها خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت شكّلت خطاً أحمر بالنسبة لإيران، وهو ما دفعها إلى الانخراط في القتال.

وأوضح، أن إيران قد تبدي قدراً من ضبط النفس تجاه التطورات الجارية في لبنان، إلا أنها ستهاجم إسرائيل مجدداً إذا عاودت القوات الإسرائيلية استهداف بيروت.

وتابع أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل هدفت إلى إيصال عدة رسائل، أبرزها أن طهران لا تزال حاضرة على طاولة الحوار، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتصعيد المواجهة إلى أي مستوى عسكري إذا اتجهت الأمور نحو ذلك.

وأشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الطرفين، إيران وإسرائيل، إلى عدم تقويض مسار الحوار القائم، مؤكداً أن إيران تسعى بكل السبل إلى عدم فصل قضية لبنان عن التطورات الجارية، في حين أن إسرائيل لا تستطيع مهاجمة إيران من دون الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة.