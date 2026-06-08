مسئول إسرائيلي: أوقفنا الضربات ضد إيران بناء على طلب ترامب

قال مسئول إسرائيلي رفيع في ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني: "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نوقف الضربات على إيران".

وأضاف: "نواصل عملياتنا في لبنان بكامل قوتنا، وفقًا لمبدأ أنه إذا أطلقوا النار باتجاه المستوطنات، فسنضرب الضاحية، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقف الدراسة حتى يوم الأربعاء، خوفا من احتمالية شن إيران هجوما جديدا، بعد الاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية والتي بدأت بشن هجوم صاروخي ضد تل أبيب.

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، في منشور على منصة "إكس" ظهر اليوم، أن المدارس لن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء.

وأوضح كيش أن وزارة التعليم تهدف إلى إعادة فتح الفصول الدراسية يوم الأربعاء، وفقًا لإرشادات تضمن حصول الطلاب على أماكن إقامة آمنة.