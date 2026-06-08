الجيش الإسرائيلي يقرر وقف الغارات على إيران استجابة لطلب ترامب

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوقف الغارات على إيران استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المسؤول الإسرائيلي في حديث للقناة 12 العبرية: "بناء على طلب الرئيس ترامب، توقف إسرائيل هجماتها على إيران، أما الضربات في جنوب لبنان فستستمر خلال الأيام المقبلة بكامل القوة".

وأضاف: "سنقصف أيضا الضاحية الجنوبية في حال استمرت الهجمات على بلداتنا ومواطنينا".

في السياق نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "إسرائيل تُقدّر أن جولة التصعيد مع إيران قد انتهت، في انتظار القرار النهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".