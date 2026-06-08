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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك

القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك
القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الاثنين"، سيطرة قوات "الجنوب" التابعة لها على بلدة "خيميك" في "دونيتسك" شرقي أوكرانيا، بعد عمليات مركّزة، استهدفت قوات كييف، إضافة لتسجيل تقدم على جبهات القتال.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال 24 ساعة منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، فضلاً عن مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة: أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل موجهة، و634 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 180 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وخمسة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 450 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، ومدفعًا.

وزارة الدفاع الروسية سيطرة قوات الجنوب بلدة خيميك في دونيتسك شرقي أوكرانيا قوات كييف

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