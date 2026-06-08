الهند.. اندلاع حريق في ناقلة نفط تقل 24 بحاراً هندياً

أعلنت وزارة النقل البحري الهندية، يوم الاثنين، عن اندلاع حريق في ناقلة النفط "ماريفكس" قبالة سواحل سلطنة عُمان، وعلى متنها 24 بحارًا هنديًا، مؤكدةً سلامتهم جميعًا.

وصرح أوبيش كومار شارما، مدير في وزارة الموانئ والنقل البحري الاتحادية، في مؤتمر صحفي، أن السفينة التي ترفع علم مدغشقر لم تكن تحمل أي بضائع.

وأضاف شارما: "جميع البحارة الهنود بخير حاليًا. ونحن ننسق مع وزارة الخارجية، وبعثاتنا الهندية في الخارج، والبحرية الهندية، ووزارة الدفاع لضمان سلامتهم".

وأوضح أن سبب الحريق، الذي اندلع في السفينة الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، لم يُعرف بعد.