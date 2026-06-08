قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم /الإثنين/، بقرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوة التي تضم دبابات وآليات عسكرية توغلت باتجاه الأحياء السكنية في معرية وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان، كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائياً باتجاه الحقول الزراعية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.