قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإخوان الهاربون : قيادات تفقد أعصابها .. وشباب محبط يصارع من أجل البقاء

الإخوان الهاربون : قيادات تفقد أعصابها .. وشباب محبط يصارع من أجل البقاء
الإخوان الهاربون : قيادات تفقد أعصابها .. وشباب محبط يصارع من أجل البقاء
أ ش أ

تفاقمت الأزمة التي يشهدها تنظيم الإخوان الإرهابي وعناصره الهاربة في الخارج على إثر الضربات الأمنية المتلاحقة في الداخل وملاحقات أجهزة الدول التي يتواجدون على أراضيها وتصاعد إدراك الرأي العام لخطوره النشاط الإخواني.


جاء ذلك بعد أن انكشفت لتلك الدول أهداف هذا التنظيم ومخططاته الشريرة لزعزعه الاستقرار ليس في دولهم الأصلية فقط الذين هربوا منها بل كذلك في الدول التي تأويهم بدافع ابتزاز حكوماتها أو المساومة على البقاء فيها تحت أي غطاء وتأمين تواجد العناصر القيادية ماليا ولو على حساب العناصر غير القيادية الهاربة من أعضاء ومنتسبي التنظيم.


و يقول أعضاء التنظيم من الشباب أن القيادي في التنظيم محمود حسين بدا فاقدا اتزانه وهدوءه و بدا أكثر حدة وانفعالا في تعاملاته معهم .


وكشفت عناصر غير قيادية من شباب الإخوان الهاربين أن محمود حسين بات لا يهتم الآن إلا بالبحث عن الأمان لنفسه واحتجاز أكبر قدر من الأموال لنفسه ولدائرته المقربه على حساب الهاربين من أعضاء التنظيم الشباب حيث كشف بعضهم عن تشدد محمود حسين في التعامل مع أعضاء التنظيم واتباعه أسلوب يتسم بالحدة والصرامة خلال إصدار القرارات والتوجيهات على خلاف ما كان في السابق عندما بدا معهم مراحل التجنيد ثم التشغيل فيما كانت خزائن الدول الداعمة لهم من قبل مفتوحه بلا حساب .
كذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها " قضية حقيقية " وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصيو أو لطرح أنفسهم " كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع اكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.


ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه عناصر التنظيم الهاربة بتركيا - من غير القيادات - أوضاعا معيشية صعبة بسبب الإجراءات المشددة تجاه مشروعات التنظيم واستثماراته التي تتكالب قياداته الآن على نهب إيراداتها لتأمين موارد مالية لهم وللمقربين منهم ويقول شباب التنظيم من المتواجدين في الخارج إن أقنعة القيادات القديمة قد سقطت وأن وجوههم الحقيقية قد انكشفت وباتت أفعالهم الأنانية تجسدها بعد أن بات الشعور المسيطر على الجميع " أن السفينة تغرق .. و الكل يبحث عن النجاه لنفسه فقط "
و تؤكد المعلومات كذلك قيام محمود حسين بتمييز عدد من المقربين منه وتكليفهم بملفات التنظيم وحصولهم على رواتب ضخمة نظير ذلك مما ادى إلى استياء العناصر الشبابية الإخوانية من تهميش دورهم وعدم إتاحة الفرصة لتوليهم المهام التنظيمية إلى جانب تكليف المقربين من قيادات الجبهة بالعمل بالمؤسسات التابعة لهو والتي من أبرزها قناة وطن - جمعية رابعة مما يشير إلى وجود حالة تمييز بين العناصر الإخوانية أدت إلى خلق حالة من التململ في صفوف شباب التنظيم بعد اكتشافهم لممارسات قياداته.

تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة في الخارج الضربات الأمنية المتلاحقة أجهزة الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

أرشيفية

مهندسة أجنبية تنهي حياتها قفزا من أعلى عقار بالمهندسين

المتهم

الفبض على قائد سيارة صدم أخرى بالدقهلية

أرشيفية

المؤبد لشقيقين أنهيا حياة شاب داخل منزله في أوسيم

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد