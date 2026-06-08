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طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار

ايران وحرب مع الاحتلال وامريكا
ايران وحرب مع الاحتلال وامريكا
محمد على

أعلنت إيران عن وقف عملياتها على الاحتلال، وقال مقر خاتم الأنبياء: نعلن وقف العمليات العسكرية ونؤكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون ردنا أشد قوة.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ذكر ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة.

تابع ترامب: الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ويجب أن تسير الأمور بسرعة.
 


اردف ترامب ان إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر ان إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا.

وقالت منصة أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله ان واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على ايران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها.
 


تابعت أكسيوس عن مسؤول أمريكي ان مكالمة ترمب ونتنياهو كانت مهذبة لكن نتنياهو قاوم طلب ترامب بعدم الرد على إيران.

 

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