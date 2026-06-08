مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة

أفادت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله، بأن إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجمات الليلة الماضية على الأراضي المحتلة.



وأفادت وكالة فرانس برس، بوقوع انفجار هائل هزّ وسط طهران اليوم الاثنين، أعقبه سلسلة انفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة.

هزّ الانفجار الأول مبنى وزارة الخارجية في وسط طهران، حيث كان صحفيون يحضرون مؤتمراً صحفياً أسبوعياً.

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة أنباء فارس، أن "الموقع الدقيق ومصدر هذا الانفجار لا يزالان مجهولين"، مضيفةً أنه "في الوقت نفسه، تم تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق طهران".