لبنان: إسرائيل شنت 64 غارة على الأراضي اللبنانية في يوم واحد

أفاد مصدر عسكري لبناني بأن القوات الإسرائيلية شنت 64 غارة على الأراضي اللبنانية يوم أمس الأحد، شملت هجمات بالصواريخ والمسيرات وقصفا مدفعيا.



وقال المصدر: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سُجّلت 64 هجمة إسرائيلية على الأراضي اللبنانية: 36 غارة جوية، و11 غارة بطائرات مسيّرة، و17 قصفًا مدفعيًا".



ووفقًا للمصدر نفسه، استهدفت معظم الغارات المناطق الجنوبية من البلاد، بما في ذلك النبطية وصور وكفار رمان وكفار كلة وبنت جبيل والمناطق الحدودية. كما سُجّلت هجمات متفرقة في سهل البقاع والضواحي الجنوبية لبيروت.



وأشار المصدر إلى أن الغارات كانت واسعة النطاق ومتواصلة، وامتدت لتشمل المستوطنات الحدودية ومناطق أوسع في جنوب لبنان.