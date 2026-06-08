الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من الحرب مع إيران ولاحتمال قتال مطول

قال الناطق العسكري الإسرائيلي أنهم أكملوا هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران و سلاح الجو يواصل غارات في العمق الإيراني والهجمات شملت مطار شيراز جنوبي إيران.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في إيران ولاحتمال العودة إلى قتال مطول.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر ان الهجمات على إيران إسرائيلية فقط لكن الولايات المتحدة ساعدت باعتراض جزء من الصواريخ.

ونقلت وكالة تسنيم عن استخبارات الحرس الثوري الإيراني قولها أن الضربات العسكرية والسيبرانية أمس في إسرائيل نجحت بنسبة مائة بالمائة.

وأردف التلفزيون الإيراني ان الدفاعات الجوية أسقطت عددا من مسيرات العدو في سماء العاصمة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية عددا من مسيرات العدو في سماء العاصمة طهران.

وذكر المتحدث باسم بلدية طهران أنه يتم تجهيز مواقف السيارات تحت الأرض لاستخدامها ملاجئ في العاصمة، فيما لم يسجل أي انفجار في مطار شيراز جنوبي، فيما تعرضت مدينة كرمانشاه غربي إيران لهجوم معاد.