4 شهداء في غارات إسرائيلية على زفتا وقصف مدفعي استهدف النبطية

استشهد أربعة أشخاص في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زفتا، استهدفت إحداها أحد مراكز الإيواء في البلدة، فيما طالت الغارات الأخرى محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية ووسط البلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.

وفي سياق الاعتداءات، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عين قانا، كما شن غارة على بلدة الشرقية، أدت إلى تدمير منزل بالكامل، وسط أضرار لحقت بالمنازل والممتلكات المجاورة.

وتزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي متقطع استهدف مدينة النبطية ومحيطها، ما تسبب بحالة من التوتر والهلع بين السكان، في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف بلدات وقرى جنوب لبنان، مخلفة خسائر بشرية ومادية، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية والإنسانية لمتابعة تداعيات التصعيد وتقديم المساعدة للمتضررين.