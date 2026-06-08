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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيرغيزستان تنجح في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية

شبكة "بريكس": قيرغيزستان تنجح في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية
شبكة "بريكس": قيرغيزستان تنجح في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الإثنين، أن قيرغيزستان نجحت في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقليص كميات الطاقة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات بشكل جوهري.

وأشارت الشبكة الإعلامية إلى أن بيانات اللجنة الإحصائية الوطنية أظهرت انخفاض كثافة استهلاك الطاقة في اقتصاد البلاد بنحو الضعف على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضافت أن كثافة استخدام الطاقة تراجعت من 20.5 إلى 10.1 طن من الوقود المعياري لكل نحو 11,400 دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا المؤشر ركيزة أساسية للكفاءة الاقتصادية، إذ يعكس استخداما أكثر فاعلية للموارد ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات والدولة على حد سواء.

وسجلت صناعة التعدين التحولات الأكثر فاعلية في هذا المضمار؛ فبينما كان القطاع يستلزم 23.6 طن من الوقود المعياري في عام 2019 لإنتاج سلع بذات القيمة (11,400 دولار)، انخفض هذا الرقم إلى 9.2 طن بحلول عام 2024، محققا تراجعا بأكثر من 2.5 مرة، وهو ما يبرز انتقال القطاع نحو ممارسات إنتاجية أكثر كفاءة.

كما شهد قطاع الزراعة اتجاهات إيجابية مماثلة؛ إذ انخفضت كثافة الطاقة فيه من طن واحد إلى 0.6 طن من الوقود المعياري خلال فترة السنوات الخمس، وهو تحسن يعزى إلى دمج آلات موفرة للطاقة وتطوير منهجيات الإنتاج.

وعلى صعيد قطاع الطاقة نفسه، ورغم كونه الأكثر استهلاكا، فقد سجل المؤشر انخفاضا من 149.5 إلى 96.3 طن من الوقود المعياري بين عامي 2019 و2024؛ وبصورة عامة، باتت قيرغيزستان اليوم تستهلك نصف كمية الطاقة تقريبا لتوليد القيمة ذاتها من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستوياتها قبل خمسة أعوام.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية رفع كفاءة استهلاك الطاقة تقليص كميات الطاقة إنتاج السلع والخدمات بشكل جوهري

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