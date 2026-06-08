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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تدعو إيران وإسرائيل إلى الهدوء وضبط النفس

كايا كالاس تدعو إلى الهدوء وضبط النفس عقب تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل
كايا كالاس تدعو إلى الهدوء وضبط النفس عقب تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل
أ ش أ

دعت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى الهدوء وضبط النفس بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية خلال الساعات الماضية.

وقالت كالاس، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم الإثنين، إن المنطقة لا تحتاج إلى تصعيد بل إلى عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، وذلك على خلفية التصعيد الجديد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

وكانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا عسكريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية تجاه أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، وذلك في رد مباشر على إطلاق طهران لصواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي.

مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ضبط النفس تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية

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