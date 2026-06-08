سقوط صاروخ إيراني في ريف القنيطرة جراء اعتراضه من الدفاعات الإسرائيلية

أفادت مصادر محلية بسقوط صاروخ إيراني، اليوم الاثنين 8 يونيو، في محيط قرية زبيدة الواقعة بريف محافظة القنيطرة.

و جاء سقوط الصاروخ في المنطقة جراء اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية خلال جولة التصعيد الجارية.

و من جانبه، أعلن مجيد فرشي مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان شمال غرب ايران عن هجوم إسرائيلي على مركز عسكري في مدينة تبريز فجر اليوم، اقتصرت أضراره على الماديات.



قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الإيرانية: "حوالي الساعة الخامسة صباحا، تعرض مركز عسكري في مدينة تبريز لغارة جوية، لكن الحادث لم يسفر عن أي شهداء أو جرحى".



وأضاف، في إشارة إلى الانفجارات المتزامنة في طهران وأصفهان: "لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم على هذا المركز العسكري في تبريز".

وقال: "تجري التحقيقات حاليا لمعرفة ابعاد هذا الحادث، وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا".