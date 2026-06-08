قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل

الاحتلال وإيران
الاحتلال وإيران
محمد على

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، فيما  أطلق صاروخ واحد من اليمن، ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف: الضربة أدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بمناطق عدة في إيران، معتبرا أن هذه الضربات تعزز حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي الإيراني.

 الخارجية الإيرانية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا و كل ما يحدث كانت أمريكا وراءه وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر ومسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة حيث كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، لأن الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد، وأمريكت أمريكا والكيان الصهيوني كانا العامل الرئيسي في بروز التوترات وأمين عام وكالة الطاقة الذرية لم يشجبها.

وتابع: إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وعندما يتم انتهاك هذا البند فالمسار الدبلوماسي يتأثر أيضا و الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحترم أي مسار دبلوماسي يؤدي للاستقرار في منطقتنا.

وواصل: الجهود الدبلوماسية والتحركات العسكرية تهدف لتأمين مصالحنا الوطنية وسنستخدم المسارين وفق الظروف وكنا نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في أجواء من انعدام الثقة الشديد، لكن السياسات والمواقف الأمريكية المتناقضة أربكت حتى الآن المسار الدبلوماسي و ما حدث خلال الساعات الـ24 الماضية سيؤدي فقط إلى تشديد الوضع المضطرب في العملية الدبلوماسية.

واتهم  مدير وكالة الطاقة الذرية بتبنى موقف منحاز وغير تقني تجاه برنامجنا النووي ويصر على نهجه غير البناء.

الحرس الثوري 

وقال  الحرس الثوري: رددنا على استهداف الصناعات البتروكيماوية في ماهشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، و نحذر الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية.

وقالت  وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب العاصمة طهران.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي لعاصمة اللبنانية بيروت الاحتلال الإسرائيلي 30 صاروخا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الترمومتر

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد