تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، فيما أطلق صاروخ واحد من اليمن، ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف: الضربة أدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بمناطق عدة في إيران، معتبرا أن هذه الضربات تعزز حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي الإيراني.

الخارجية الإيرانية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا و كل ما يحدث كانت أمريكا وراءه وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر ومسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة حيث كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، لأن الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد، وأمريكت أمريكا والكيان الصهيوني كانا العامل الرئيسي في بروز التوترات وأمين عام وكالة الطاقة الذرية لم يشجبها.

وتابع: إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وعندما يتم انتهاك هذا البند فالمسار الدبلوماسي يتأثر أيضا و الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحترم أي مسار دبلوماسي يؤدي للاستقرار في منطقتنا.

وواصل: الجهود الدبلوماسية والتحركات العسكرية تهدف لتأمين مصالحنا الوطنية وسنستخدم المسارين وفق الظروف وكنا نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في أجواء من انعدام الثقة الشديد، لكن السياسات والمواقف الأمريكية المتناقضة أربكت حتى الآن المسار الدبلوماسي و ما حدث خلال الساعات الـ24 الماضية سيؤدي فقط إلى تشديد الوضع المضطرب في العملية الدبلوماسية.

واتهم مدير وكالة الطاقة الذرية بتبنى موقف منحاز وغير تقني تجاه برنامجنا النووي ويصر على نهجه غير البناء.

الحرس الثوري

وقال الحرس الثوري: رددنا على استهداف الصناعات البتروكيماوية في ماهشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، و نحذر الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب العاصمة طهران.