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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
أ ش أ

 وقع زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في المنطقة البحرية شمال جزيرة إيفيا اليونانية بالقرب من العاصمة أثينا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقًا لمعهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني في أثينا، وقع الزلزال في تمام الساعة 5:13 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 9 كيلومترات جنوب غرب بروكوبي وعلى عمق 16.4 كيلومترا.

وأوضح علماء الزلازل أن هذه الهزة ارتدادية لزلزال أمس الأحد الذي بلغت قوته 5.2 درجة، والذي شعر به سكان أثينا ومناطق أخرى في وسط اليونان، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وقال إفثيميوس ليكاس، رئيس منظمة التخطيط والحماية من الزلازل، إن سلسلة الهزات الارتدادية تسير بشكل طبيعي ولا داعي للقلق. وقد سُجل أكثر من 110 هزات ارتدادية في المنطقة منذ زلزال الأحد.

وكإجراء احترازي، ظلت المدارس الابتدائية والمدرسة الثانوية المحلية مغلقة اليوم الاثنين.

زلزال بقوة 43 درجة على مقياس ريخت المنطقة البحرية شمال جزيرة إيفيا اليونانية العاصمة أثينا وقوع إصابات معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني في أثينا

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