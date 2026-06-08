قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع طفيف للعملات المشفرة.. و"بيتكوين" تستقر فوق 63 ألف دولار

ارتفاع طفيف للعملات المشفرة.. و"بيتكوين" تستقر فوق 63 ألف دولار
ارتفاع طفيف للعملات المشفرة.. و"بيتكوين" تستقر فوق 63 ألف دولار
أ ش أ

استهلت أسعار العملات الرقمية تعاملات الأسبوع، اليوم /الاثنين/، على ارتفاع طفيف، إذ استقرت عملة "بيتكوين" فوق مستوى 63 ألف دولار، بعد موجة خسائر حادة تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

ورغم هذا التحسن المحدود، لا تزال معنويات المستثمرين حذرة في ظل استمرار التدفقات المؤسسية الخارجة من الأصول الرقمية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يبقي الضغوط قائمة على سوق العملات المشفرة.

وسجلت عملة "بيتكوين" -الأكبر في العالم- ارتفاعا بنسبة 1.5% لتصل إلى 63,053.70 دولار، وذلك بعد أن كانت قد فقدت نحو 18% من قيمتها الأسبوع الماضي، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

كما صعدت عملة "إيثريوم" - ثاني أكبر العملات المشفرة- بنسبة 3.4% لتسجل 1,666.44 دولار، لتعوض جزءا من خسائرها السابقة التي بلغت نحو 20%.

كما سجلت عملتا "إكس آر بي" و"سولانا" ارتفاعا بنسبة 1.3% لكل منهما، وارتفعت "كاردانو" بنسبة 0.4%، وعملة "بي إن بي" بنسبة 1.3%.

وفي قطاع عملات "الميم"، سجلت عملة "دوجكوين" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8%، في حين أضافت عملة "$TRUMP" نحو 2% إلى قيمتها.

وعزا خبراء أسواق المال هذا التراجع إلى تعرض العملة المشفرة لضغوط بيعية متواصلة من قبل المؤسسات الاستثمارية على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، والتي انعكست بشكل مباشر في حركة التدفقات الرأسمالية الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs).

وأظهرت بيانات منصة (SoSoValue) أن صناديق الـ (ETF) الفورية لبيتكوين في الأسواق الأمريكية شهدت تدفقات خارجة بلغت 1.72 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكبر تدفق أسبوعي خارج منذ أبريل من عام 2025، ليسجل القطاع الأسبوع الرابع على التوالي من النزوح الرأسمالي بإجمالي بلغ 5.4 مليار دولار.

وتزامنت هذه الضغوط البيعية مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في سوق التشفير، مدفوعا بالمخاوف الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها المحتملة على مسار أسعار الفائدة العالمية، فضلا عن اتجاه شريحة من المستثمرين نحو الأصول المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الأسهم، قبل أن تجد "بيتكوين" بعض الدعم النسبي عقب التوقف المؤقت لموجة الصعود التي شهدتها أسهم التكنولوجيا بنهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، انعكس التعافي الطفيف لـ "بيتكوين" إيجابا على أسعار العملات البديلة، وإن ظلت المكاسب الإجمالية محدودة بفعل استمرار النفور من المخاطرة جراء التطورات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط، وتبادل الضربات الجوية، مما دفع بأسعار النفط نحو الصعود وأثار مخاوف واسعة النطاق بشأن معدلات التضخم.

كما تأثرت الأسواق سلبا بالبيانات القوية لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادرة يوم /الجمعة/ الماضي، والتي عززت الاحتمالات بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو السيناريو الذي يشكل ضغطا تقليديا على الأصول المضاربية التي لا تدر عائدا ثابتا كالعملات المشفرة.

أسعار العملات الرقمية ارتفاع طفيف استقرت عملة بيتكوين موجة خسائر حادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

غادة عادل

فكرت فى الاعتزال وخسيت بالحقن.. غادة عادل تكشف تعرضها لأصعب فترة بحياتها

الفنان محمد أبو الحسن

فى ذكراه.. قصة مرض محمد أبو الحسن المأساوي

في ذكراه.. "محمد أبو الحسن" فنان كوميدي صاحب بصمة خاصة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون

في ذكراه.. محمد أبو الحسن صاحب بصمة خاصة على المسرح والسينما والتليفزيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد