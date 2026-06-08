الخطوط السورية تعلن إغلاقا مؤقتا للمسارات الجنوبية

أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم الاثنين عن تعديل مساري رحلتين مجدولتين بتاريخ 8 يونيو الجاري، في ظل التطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الشركة في بيان لها إنه "حرصا على سلامة المسافرين في ظل الوضع الأمني الراهن، وبناء على تعميم المؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الجمهورية العربية السورية، فقد تم تعديل مسار رحلة دمشق - دبي لتصبح حلب - دبي، وتعديل مسار رحلة جدة - دمشق لتصبح جدة - حلب".



وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقا للتطورات الراهنة.

و أعلنت أمس إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية تأجيل جميع رحلات الحجاج المقررة لليوم القادمة من المدينة المنورة إلى مطاري حلب ودمشق، وذلك حتى إشعار آخر.