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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزي الإسرائيلي يتدخل في سوق العملات لمواجهة تقلبات غير اعتيادية

المركزي الإسرائيلي يتدخل في سوق العملات لمواجهة تقلبات غير اعتيادية
المركزي الإسرائيلي يتدخل في سوق العملات لمواجهة تقلبات غير اعتيادية
أ ش أ

كشف مسؤول في البنك المركزي الإسرائيلي عن أن البنك تدخل في سوق الصرف الإسرائيلي لمواجهة أنشطة غير نظامية في السوق، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال المسؤول "إن المركزي اشترى 801 مليون دولار في مايو لمواجهة تلك الأنشطة في حين أفاد سماسرة بوجود تدخل محتمل آخر".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله "إن الهدف لم يكن التأثير على صرف الشيكل، مثلما فعل في تدخلات مشابهة في السابق، وإنما جاءت نتيجة "رصد نشاط غير نظامي في سوق الصرف الأجنبي استدعى التدخل في التداول".

واعتبر خبراء الصرف الأجنبي هذا التدخل بهدف "وقف المضاربة"

في الوقت نفسه، عزت الصحيفة ارتفاع الاحتياطي بقيمة 2.685 مليار دولار مؤخرا إلى مشتريات العملات الأجنبية بقيمة 801 مليون دولار، والتي أوضح البنك أنها تمت في مايو "بشكل موجه للحفاظ على استمرار عمل الأسواق بشكل منظم".

ونقلت "الصحيفة عن سماسرة في سوق النقد قولهم، إن "بنك إسرائيل" تدخل في التداولات يوم الجمعة الماضي، مما ساهم في رفع سعر الدولار فوق 2.90 شيكل بعد أن كان قد انخفض إلى ما دون 2.80 شيكل في وقت سابق من الأسبوع.

البنك المركزي الإسرائيلي سوق الصرف الإسرائيلي مواجهة أنشطة غير نظامية في السوق صحيفة يديعوت أحرونوت

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