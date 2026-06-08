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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يسجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعا مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يسجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعا مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يسجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعا مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الإثنين/ في الأسواق الآسيوية، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 أسبوعا، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن قفزة أسعار النفط جراء تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وهبط السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% ليصل إلى 4312.08 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى له منذ 23 مارس الماضي، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% لتسجل 4337.10 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد فقدت أكثر من 3% من قيمتها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة)، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3%، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض الفائدة قريبا، وهو ما ساهم في تعزيز قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وحد من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد.

وفي سياق متصل، فرض الارتفاع الحاد في أسعار النفط ضغوطا هبوطية إضافية على المعدن النفيس، حيث قفزت أسعار خام "برنت" لتتجاوز مستوى 96 دولارا للبرميل، فيما تخطى الخام الأمريكي مستوى 93 دولارا للبرميل، عقب التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي وتأثير ذلك على معدلات التضخم العالمية جراء ارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من الدور التقليدي للذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات الفائدة المرتفعة شكلت رياحا عكسية قوية أمام مكاسب المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.8% لتصل إلى 67.32 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.6% مسجلا 1770.58 دولار للأوقية.

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