الحرس الثوري يرد على قصف إسرائيل لمصنع كيماويات.. وتحريض على استهداف كل طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني، باستهداف مصنع إسرائيلي للمواد الكيميائية وصناعات مماثلة في حيفا بهجوم صاروخي، مثلما تم استهداف مصنع للبتروكيماويات في إيران من قبل الاحتلال.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني ، إنه بمساعدة الله القدير قام مقاتلو القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإسلامي، رداً على اعتداء العدو الأمريكي الصهيوني على أحد الصناعات البتروكيماوية، قبل دقائق باستهداف صناعات مماثلة في حيفا بهجوم صاروخي".

وتابعت العلاقات العامة: نحذر العدو الصهيوني بدأ لعبة خطيرة من خلال استهداف أهداف غير عسكرية واستهداف الصناعات النفطية، والتي ستشمل جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وعواقب ذلك على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق المحرض الرئيسي في هذا الميدان، أمريكا".

تحريض على ضرب كل شئ في إيران

وتحريضا على عودة الحرب بقوة، قال عضو كنيست الاحتلال، عميت هليفي محرضا على إيران: “يجيب قصف الموانئ، ومصافي النفط، وخطوط الأنابيب، والمصانع، والوزارات الحكومية، ووسائل الإعلام، والمساجد والمؤسسات الدينية والتعليمية في إيران”.

عمليات اليمن

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة للعدو الصهيوني في البحر الأحمر، وكذلك العمليات البطولية التي نفذتها نصرة للمظلومين من أمتنا وتحديا للغطرسة الصهيونية والأمريكية.

ويعد هذا الرد اليمني، الذي يتقاطع مع الإيراني، هو امتداد للموقف اليمني الذي ناصر الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب الصهيونية عليه".