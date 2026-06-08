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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا

ترامب
ترامب
محمد على

شكك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حقيقة ما تقوله الإدارة الأمريكية وعملها على عدم التصعيد في المنطقة معتبرا أن أمريكا تمارس كذبا لايتوقف.

قال المتحدث أنه لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا، وكل ما يحدث كانت أمريكا وراءه وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر.



ترامب يقول إنه سيحث نتنياهو على عدم الرد على الصواريخ الإيرانية

 

جاء ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحثه على عدم الرد على الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، حسبما أفادت وكالة أنباء أكسيوس.

ونقل الصحفي باراك رافيد، من أكسيوس، عن ترامب قوله في مقابلة هاتفية، مستخدماً لقب الزعيم الإسرائيلي: "سأتصل ببيبي الآن وأطلب منه عدم الرد".

وأضاف ترامب، وفقاً لمقتطفات نشرها رافيد على موقع اكس: "لقد تلقت إسرائيل ضربات وإيران تلقت ضرباته. لسنا بحاجة إلى ضربة أخرى".

وكانت الضربة الصاروخية التي شنتها إيران يوم الأحد هي الأولى ضد إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، وأعرب ترامب عن قلقه من أن تؤدي إلى عرقلة المفاوضات. 

وقال الرئيس الأمريكي: "لم تؤذِ الضربات الإيرانية أحداً. نأمل ألا ترد إسرائيل. إذا رد نتنياهو، فسيستمر الأمر كما كان عليه الحال في السنوات الـ 47 الماضية، أو حتى في السنوات الـ 3000 الماضية".

وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقًا جيدًا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".

ووصف الحرس الثوري الإيراني هجوم الأحد بأنه "تحذير" بعد أن قصفت إسرائيل الضواحي الجنوبية لبيروت في وقت سابق من اليوم نفسه، مهدد بشن ضربات أوسع في حال تكرر العدوان.

وكان وقف إطلاق النار في 8 أبريل قد أوقف الأعمال العدائية الرئيسية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

إلا أن الجهود المبذولة لتحويل الهدنة إلى تسوية تعثرت مرارًا، ومن المؤكد أن عمليات إطلاق الصواريخ يوم الأحد ستزيد من تضاؤل ​​الآمال في سلام دائم مع دخول الحرب يومها المائة.

وفي مقابلة منفصلة مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب إن الضربات الإيرانية لن تساعد المفاوضات، التي كانت "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق. 

أضاف:"نحن قريبون جدًا. أقول إنه سيتم توقيع اتفاق يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل. والآن يحدث هذا".

وحث إيران على "العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".

انتقد ترامب أيضاً الضربات الإسرائيلية على بيروت يوم الأحد، قائلاً إنه "غير راضٍ عنها".

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