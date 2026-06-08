كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة وقف جارتها الشمالية إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم / الإثنين / ضرورة وقف كوريا الشمالية إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ، معربا عن أسفه من أن بيونج يانج تستغل ثغرات القانون الدولي لتطوير صواريخها الباليستية.

وقال لي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إنه لا يمكن أن تسوء العلاقات بين الكوريتين أكثر، حيث دعا إلى تحسينها وإعادة التوحيد السلمي.

وشدد لي على أنه ينبغي أن تتمحور العلاقات بين الكوريتين في المستقبل حول التواصل والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

وأضاف أن هدفه على المدى الطويل هو خلق بيئة يقوم فيها النظام الكوري الشمالي بنزع سلاحه بشكل طوعي، كما أكد أهمية تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.