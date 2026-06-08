غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في الجنوب اللبناني

شهد جنوب لبنان اليوم /الاثنين/ تصعيدا ميدانيا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفت عددا من البلدات والمناطق.. وأفادت الأنباء في صيدا بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي السكسكية وزفتا.

وفي قضاء صور، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على سهل المنصوري، كما استهدف منزلا في بلدة الحلوسية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.. في المقابل، يسود الهدوء الحذر القطاعين الغربي والأوسط من منطقة صور وسط ترقب للتطورات الميدانية.

وفي منطقة جزين، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي 7 قذائف باتجاه منطقة القطراني، مستهدفة ما يعرف بـ"كوع الفيل" وجسر جورة خضر، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جبل صافي، فيما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات على أطراف بلدة سجد، سبقتها عملية قصف مدفعي استهدفت البلدة.