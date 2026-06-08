مصرع 8 أشخاص جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب الفلبين

لقى 8 أشخاص مصرعهم؛ جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين قبل ساعات بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد مكتب الدفاع المدني في الفلبين، اليوم الإثنين، بمصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء الزلزال في حصيلة أولية.. وحثت السلطات الفلبينية - حسبما أوردت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - سكان المناطق الساحلية المتضررة من الهزة الأرضية القوية على الانتقال إلى مناطق مرتفعة بعد أن ضرب الزلزال مناطق بمدينة "جنرال سانتوس" التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة.

وقد ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية القوية المنطقة بعد حوالي ساعتين من الزلزال الأول حيث بلغت قوة أكبر هذه الهزات 5ر6 درجة على مقياس ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

بدروه، قال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ - في بيان صادر عنه - إنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي خلال الساعات الثلاث القادمة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.