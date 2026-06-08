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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضحايا زلزال الفلبين .. مصرع 15 وإصابة 100 شخص

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وأكثر من 100 مصاب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وأكثر من 100 مصاب
أ ش أ

أعلن مسئولون في هيئة إدارة الكوارث في الفلبين اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب البلاد قبل ساعات قليلة إلى 15 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وذكرت صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية أن الزلزال الذي بلفت قوته 8ر7 درجة ضرب جزيرة "مينداناو" الجنوبية وتسبب في انهيار عدد من المباني وإطلاق تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبها، حثت السلطات الفلبينية سكان المناطق الساحلية المتضررة من الهزة الأرضية القوية على الانتقال إلى مناطق مرتفعة بعد أن ضرب الزلزال مناطق بمدينة "جنرال سانتوس" التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة.

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية القوية المنطقة بعد حوالي ساعتين من الزلزال الأول حيث بلغت قوة أكبر هذه الهزات 5ر6 درجة على مقياس ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ - في بيان صادر عنه - إنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي خلال الساعات الثلاث القادمة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وصدرت تحذيرات من تسونامي في الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة، تحث سكان المناطق الساحلية على الانتقال فورا إلى مناطق مرتفعة، بعد أن ضرب الزلزال الساحلي منطقة تبعد حوالي 32 كيلومترا جنوب غرب ماسيم، سارانجاني، على عمق 33 كيلومترا.

هيئة إدارة الكوارث في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال مناطق جنوب البلاد صحيفة إنكوايرر الفلبينية

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