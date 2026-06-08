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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجلاء 42 ألف شخص من اليابان تحسبا لخطر التسونامي بعد زلزال الفلبين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن التلفزيون الياباني أن السلطات أجلت أكثر من 42 ألف شخص في مدينة شيما بسبب خطر التسونامي الذي يهدد السواحل بعد الزلزال الذي ضرب الفلبين قبل ساعات.


وأمرت السلطات اليابانية في محافظة ميه، اليوم، بإخلاء 42,611 شخصاً في مدينة شيما، بعد رصد خطر تسونامي ناجم عن زلزال قوي بلغت قوته 8.1 درجات وقع قبالة سواحل الفلبين، وسط تحذيرات من أمواج قد تضرب السواحل اليابانية.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، لكن السلطات اليابانية شددت على ضرورة اتباع سكان المناطق الساحلية لتعليمات الإخلاء الفورية، تحسباً لوصول أمواج تسونامي.

وتُعتبر اليابان من أكثر الدول تعرضاً للزلازل والتسونامي، ولديها أنظمة إنذار مبكر متطورة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات على سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق المهددة.

التسونامي السلطات اليابانية مدينة شيما الفلبين أمواج

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