ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل وإيران إلى التوقف عن إطلاق النار فورا.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" اليوم الاثنين إن "إسرائيل وإيران يجب أن يتوقفا عن إطلاق النار فوراً".

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها قصفت مصنعاً للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، إلى جانب ضربات أخرى استهدفت مواقع عسكرية، وذلك بعد أن أفادت التقارير أن ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.



استعداد إسرائيلي للقتال لأيام

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر قوله أن الجيش مستمر في عملية زئير الأسد بعد توقف دام شهرين ولدينا فرصة لتعزيز الإنجازات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لأيام وربما أسابيع من القتال مع إيران ويستعد لاحتمال انضمام حزب الله و لن يتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية.

وكشف مصدر عسكري أن صاروخان أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل اعتراض أحدهما وسقط الآخر بينما كان في طريقه لإسرائيل.

صواريخ إيرانية حديثة واستعداد للقتال مطولا

فيما قال مصدر لوكالة فارس أن إيران استخدمت مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجمات اليوم.

وقال رئيس طوارئ طهران: نعمل على تقييم نتائج انفجارين في طهران ولم يتم تسجيل أي إصابة في العاصمة، فيما يجري تجهيز الجراجات تحت الأرض كملاجئ للناس في حال استدعى الأمر ذلك.

وأكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: سنواصل دعم القوات المسلحة بقوة ولن نتراجع في الدفاع عن مصالحنا وأمن بلادنا و مستعدون لحرب طويلة الأمد ولا يمكن لواشنطن التنصل من جرائم إسرائيل.