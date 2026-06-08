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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق عُمان المستقبل يوقع حزمة استثمارات جديدة قيمتها 570 مليون ريال

صندوق عُمان المستقبل يوقع حزمة استثمارات جديدة
صندوق عُمان المستقبل يوقع حزمة استثمارات جديدة
الديب أبوعلي

وقّع صندوق عُمان المستقبل، المملوك لجهاز الاستثمار العُماني، كممكّن رئيس ومحفّز للاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة، والصناعة والتقنية، والرعاية الصحية، والسياحة والمغامرات، والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عُماني.

يأتي ذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عُمان، وتعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

تتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق، وتغطي عددًا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

واستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة، والتي تمثل 10% من رأس مال الصندوق، في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عُمان.

ويواصل الصندوق تحقيق مستهدفاته منذ تأسيسه في مطلع عام 2024 برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني، حيث اعتمد حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 186 مشروعًا تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1.7 مليار ريال عُماني، منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة، إلى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وبلغت إسهامات الصندوق في هذه المشروعات نحو 640 مليون ريال عُماني، مع جذب استثمارات أجنبية تُقدّر بنحو 743 مليون ريال عُماني، فيما استقبل الصندوق منذ إطلاقه 986 طلبًا استثماريًا حتى نهاية عام 2025.

صندوق عمان المستقبل جهاز الاستثمار العُماني الطاقة الطاقة المتجددة عُمان سلطنة عُمان رؤوس الأموال الأجنبية الشركات الناشئة

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