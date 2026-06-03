تلفزيون "بريكس": سلطنة عمان وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأربعاء، أن سلطنة عمان وبيلاروس تبحثان في الوقت الراهن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار.

وأشارت الشبكة الإعلامية إلى أن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، فيصل بن عبدالله الرواس، عقد اجتماعا، خلال زيارة للعاصمة البيلاروسية مينسك، مع وزير الصناعة البيلاروسي، أندريه كوزنيتسوف لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وأضافت أن اللقاء تناول العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وتناول اللقاء كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.