سلطنة عمان: 2.7% ارتفاعًا بإجمالي الصادرات من النفط حتى نهاية أبريل 2026

سجلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا بنسبة 2.7% حتى نهاية أبريل 2026؛ إذ بلغت 102 مليون و734 ألفًا و400 برميل مقارنة بـ100 مليون و32 ألفًا و400 برميل حتى نهاية أبريل 2025.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن متوسط سعر النفط انخفض بنسبة 15.4% ليبلغ 64.2 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية أبريل 2026 مقارنةً بـ75.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

أما على صعيد الإنتاج، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5% ليبلغ مليونًا و60 ألفًا و700 برميل يوميًّا حتى نهاية أبريل 2026 مقارنةً بـ986 ألفًا و700 برميل يوميًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 7.5%، مُسجِّلًا 127 مليونًا و311 ألفًا و500 برميل حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بـ118 مليونًا و402 ألف و400 برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.