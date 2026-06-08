بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 114.02 نقطة بما نسبته 1.31% ليصل إلى مستوى 8610.49 نقطة، إذ جرى تداول نحو 401 مليون سهم عبر 27 ألفا و948 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 93.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 113.26 نقطة بما نسبته 1.30% ليصل إلى مستوى 8592.38 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 259 مليون سهم من خلال 13 ألفا و869 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 36.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 120.10 نقطة بما نسبته 1.31% ليصل إلى مستوى 9061.17 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 141 مليون سهم عبر 14 ألفا و79 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 249.04 نقطة بما نسبته 2.55% ليصل إلى مستوى 9535.96 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 217 مليون سهم عبر 10 آلاف و210 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 30 مليون دينار كويتي.

كانت شركات "بترولية" و"الأنظمة" و"نابيسكو" و"كميفك" و"السور" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "التقدم" و"وطنية" و"متحدة" و"العقارية" و"الصفاة" الأكثر انخفاضا.