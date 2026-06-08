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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان تستقبل بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026

سلطنة عُمان تستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
سلطنة عُمان تستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
الديب أبوعلي

استقبلت سلطنة عُمان بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026، التي ستستمر أعمالها حتى منتصف يونيو الجاري، ضمن التحضيرات للمشاورات الدورية وفق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

ويشمل برنامج الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والمختصين في البنك المركزي العُماني ووزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، لمتابعة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في السلطنة.

عُمان تستقبل بعثة صندوق النقد 

وتتناول الاجتماعات تقييم الأداء الاقتصادي واستعراض آفاق النمو الاقتصادي ومستويات الاستقرار المالي، إضافة إلى مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.

كما تتطرق الاجتماعات إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وسياسات سوق العمل، ومبادرات الحماية الاجتماعية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز متانة القطاع المالي.

وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي، واستمرار الحوار البنّاء بين الطرفين.

ومن المقرر أن تختتم البعثة أعمالها في مسقط يوم 15 يونيو الجاري، حيث ستعرض ملاحظاتها الأولية على الجهات المعنية، تمهيداً لإصدار البيان الختامي للبعثة.

سلطنة عمان صندوق النقد الدولي صندوق النقد عُمان البنك المركزي العُماني وزارة المالية القطاع الخاص

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