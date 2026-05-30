سلطنة عُمان تحذر السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أصدرت سلطنة عُمان تحذيرًا ملاحيًا جديدًا للسفن العابرة في مضيق هرمز، داعية جميع شركات الشحن وناقلات النفط والسفن التجارية إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء عبورها الممر البحري الحيوي، وذلك في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي التحذير العُماني في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وتراقب الحكومات وشركات الطاقة العالمية عن كثب أي تطورات قد تؤثر على انسيابية حركة السفن أو تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية.

وبحسب ما نقلته شبكة CNN بالعربية، فإن التحذير العُماني يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية والحفاظ على أمن الملاحة في المضيق، في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة.

وأوصت الجهات المختصة السفن بمتابعة الإرشادات الصادرة عن السلطات البحرية والتنسيق المستمر مع مراكز المراقبة المختصة خلال عمليات العبور.

ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة نظرًا للموقع الجغرافي الفريد لسلطنة عُمان، التي تشرف مع إيران على جانبي المضيق، ما يجعلها طرفًا رئيسيًا في الجهود الرامية إلى ضمان استمرار حركة الملاحة البحرية دون عوائق.

كما تُعرف مسقط تاريخيًا بدورها الدبلوماسي الهادئ وسعيها إلى خفض التوترات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار في الخليج.

وتزامن التحذير مع نقاشات دولية وإقليمية واسعة حول مستقبل إدارة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في أعقاب تصريحات أمريكية وإيرانية متبادلة بشأن أمن الممرات البحرية وحرية العبور فيه.

و أكد مسؤولون أمريكيون مؤخرًا أنهم تلقوا تطمينات من سلطنة عُمان بعدم وجود خطط لفرض رسوم عبور على السفن في المضيق، وهو ما اعتُبر خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية وشركات النقل البحري.