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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استُقبال للرئيس الصيني في كوريا الشمالية.. إطلاق النار لدى وصوله تحية له

من المقرر أن يجري شي محادثات مع كيم
من المقرر أن يجري شي محادثات مع كيم
محمد على

قال الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية لدى وصوله إلى بيونج يانج لحضور قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وصلت إلى "نقطة انطلاق تاريخي جديد".

قال شي جين بينج لصحيفة رودونج سينمون قبل زيارة تعتبر مهمة لأنها أول رحلة دولية له هذا العام، إن سياسة الصين الثابتة تتمثل في تطوير العلاقات مع الشمال، وسيعمل الطرفان على تعزيز التبادلات في جميع المجالات.

وأضاف شي: "يجب علينا معارضة الهيمنة والاستبداد وجميع المحاولات والمؤامرات لإحياء النزعة العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين"، في الوقت الذي تتطلع فيه بكين إلى التقارب مع بيونج يانج.

وصل شي إلى بيونج يانج وسط استقبال حافل من كيم وزوجته ري سول جو، إلى جانب حرس شرف، بينما قدم الأطفال باقات من الزهور، حسبما أظهرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

عزفت فرقة عسكرية النشيدين الوطنيين في حفل أقيم في ساحة كيم إيل سونج بالعاصمة، وهي موقع العروض العسكرية والاحتفالات الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أنه تم إطلاق 21 طلقة تحية بينما ردد المتفرجون، شعارات وأطلقوا بالونات ملونة.

من المقرر أن يجري شي محادثات مع كيم

من المتوقع أن يجري شي محادثات مع كيم خلال الزيارة التي تستغرق يومين، وهي أول زيارة له منذ سبع سنوات إلى جارة الصين المنعزلة، في وقت يمكن أن يعزز فيه اقتصادها، الذي تعزز من خلال تنامي العلاقات التجارية والعسكرية مع روسيا، ثقة كيم في المحادثات.

الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية بيونج يانج الكوري الشمالي كيم جونج أون الصين وكوريا الشمالية

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