السفارة الروسية في تل أبيب تحذر مواطنيها من زيارة إسرائيل

أوصت السفارة الروسية لدى إسرائيل المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة إسرائيل لحين اتضاح الوضع الأمني هناك على خلفية تجدد المواجهة مع إيران.



وأضاف بيان السفارة: "ننصح الروس الموجودون في إسرائيل بالبقاء هادئين ومتيقظين، والالتزام التام بتعليمات الحكومة الإسرائيلية بشأن الإجراءات الأمنية، والبقاء بالقرب من المناطق الآمنة، وعدم مغادرتها عند الضرورة إلا بعد تلقي إشعار من السلطات المحلية".

وأكدت البعثة الدبلوماسية، أنه لا توجد لديها حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا من الجنسية الروسية نتيجة القصف الصاروخي على الأراضي الإسرائيلية، مشددة على أن موظفي السفارة على اتصال وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين لمتابعة التطورات.