رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني وفي المطارات الأردنية بشكل اعتيادي ودون أي تغيير.



وقال الفرجات في تصريح صحفي إن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة، كما أنها تنسق بشكل رفيع المستوى مع جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية وضمان انسيابية الحركة الجوية داخل المطارات الأردنية.

وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، وذلك للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على بعض الرحلات الجوية.

وشدد رئيس مجلس المفوضين، على أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من أجل ضمان سلامة المسافرين والطائرات على حد سواء، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة.