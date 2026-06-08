الدفاع الروسية: تحرير بلدة خيميك في دونيتسك والقضاء على 1210 جنود أوكرانيين بمختلف المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة خيميك في دونيتسك، بجانب استهداف منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، فضلاً عن مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذا القضاء على 1210 جنود على مختلف المحاور.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قصفت مستودعات الذخيرة والوقود، ومنشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة، كما أسقطت قوات الدفاع الجوي 8 قنابل موجهة، و634 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم دحر أربع فرق من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل فرق المشاة الآلية والمحمولة جواً وفرق الهجوم الجبلي، في مناطق دميتروفكا ومالينوفكا وبيسكونوفكا وكراماتورسك وأرتيوما وراي-ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا في دونيتسك بمناطق نفوذ قوات الجنوب، حيث خسرت قوات كييف أكثر من 180 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، و5 مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.

وتابع البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 220 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الغرب، كما حسنت وحدات مجموعة المركز موقعها على طول خط الجبهة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 325 جنديا ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، فيما واصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها، داحرة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

وأوضح البيان أن التشكيلات الأوكرانية تعرضت للاستهداف بالقرب من بلدات نيجينكا، وليوبيتسكي، وأوبشي، وكوباني، وترودوف في مقاطعة زابوروجيه، وجافريلوفكا، وفيليكوميخايليفكا، وكولوميتسي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 450 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات، ومدفعًا، كما تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.