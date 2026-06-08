خوفا من إيران.. تعطيل الدراسة في إسرائيل رغم وقف الهجمات

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقف الدراسة حتى يوم الأربعاء، خوفا من احتمالية شن إيران هجوما جديدا، بعد الاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية والتي بدأت بشن هجوم صاروخي ضد تل أبيب.

تعطيل الدراسة في إسرائيل

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، في منشور على منصة "إكس" ظهر اليوم، أن المدارس لن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء.

وأوضح كيش أن وزارة التعليم تهدف إلى إعادة فتح الفصول الدراسية يوم الأربعاء، وفقًا لإرشادات تضمن حصول الطلاب على أماكن إقامة آمنة.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بوقف الاستعدادات لشن هجوم آخر على إيران يوم الاثنين، مما يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى خفض حدة الهجمات، في الوقت الراهن، بعد ضغوط من الولايات المتحدة.