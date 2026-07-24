الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملات الجمعة على ارتفاع

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افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع واسع النطاق، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين في أسواق القارة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، بينما جاءت أداءات البورصات والقطاعات الأوروبية متباينة.

واستقر مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني دون تغير يُذكر، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%.

وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم شركات الاتصالات التراجعات بانخفاض 1.2%، بينما تفوقت أسهم شركات التكنولوجيا على أداء السوق، بعدما ارتفعت بنسبة 1.2%.