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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملات الجمعة على ارتفاع

الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملات الجمعة على ارتفاع
الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملات الجمعة على ارتفاع
أ ش أ

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع واسع النطاق، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين في أسواق القارة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، بينما جاءت أداءات البورصات والقطاعات الأوروبية متباينة.

واستقر مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني دون تغير يُذكر، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%.

وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم شركات الاتصالات التراجعات بانخفاض 1.2%، بينما تفوقت أسهم شركات التكنولوجيا على أداء السوق، بعدما ارتفعت بنسبة 1.2%.

استمرار حالة الحذر بين المستثمرين الأسهم الأوروبية أسواق القارة القطاعات الأوروبية متباينة

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