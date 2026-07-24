رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن بإقامة 5 جولات بالدوري قبل معسكر المنتخب

وافقت رابطة الأندية المصرية المحترفة على طلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن إقامة 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الدوري للموسم الجديد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل، على أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر وتستمر حتى 6 أكتوبر، ويخوض خلالها منتخب مصر 4 مباريات.

وتعمل رابطة الأندية حاليًا على تحديد الموعد النهائي لإجراء قرعة الدوري، حيث من المتوقع إقامتها في نهاية يوليو الجاري أو خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة بشكل علني، تحت إشراف إدارة المسابقات برئاسة طه عزت وبالتعاون مع الشركة الألمانية، على أن تكون القرعة غير موجهة، مع إمكانية وقوع أي مواجهة في أي جولة، بما في ذلك مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويُقام الدوري في الموسم الجديد بنظام الدور الواحد، قبل تقسيم الفرق إلى مجموعة التتويج التي تضم 6 أندية، ومجموعة الهبوط التي تضم 14 فريقًا، على أن تهبط 4 فرق في نهاية الموسم.