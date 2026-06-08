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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي عن مسؤول: الهجمات ستستمر في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بكامل قوتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إعلام إسرائيلي عن مسؤول، أن الهجمات ستستمر في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بكامل قوتها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وعرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن إيران تعلن انتهاء هجماتها على إسرائيل، وأن إيران تنذر بهجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل عملياتها في لبنان.

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مصادر إسرائيلية أفادت بوقوع شظايا صاروخية في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب دفعة صواريخ أطلقت من إيران، وسط تعتيم إعلامي على طبيعة الأهداف التي تعرضت للاستهداف، كما شهدت مناطق في الجنوب وكريات آتا التابعة للواء حيفا سقوط شظايا، فيما اندلعت حرائق في بيت شيمش، كما سُجل سقوط شظايا اعتراضية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية وأبو ديس شرق القدس.

وأضافت أنه في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة واسعة استهدفت منظومات الدفاع الاستراتيجية الإيرانية، مؤكدة أن العملية أدت إلى تدمير أنظمة دفاع جوي وعززت حرية عمل الطيران الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.


 


 

إعلام إسرائيلي جنوب لبنان لبنان

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